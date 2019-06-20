Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%Известия 09:24

Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

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