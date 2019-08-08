Экономика
Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлебБИЗНЕС Online 05:35
Напомним, что еще в начале этого года о серьезном подорожании хлеба предупреждали производители и поставщики. Они объясняли это тем, что из-за роста стоимости пшеничной муки до 30% поднимутся и цены на хлеб в пределах 6−7%.
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с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
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Происшествия
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Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
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Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
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Музыка
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Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Футбол
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Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
Сидел в тюрьме, выиграл Кубок Стэнли, почти не ездил в сборную. Первый русский вратарь, который стал звездой НХЛ
Золотая олимпийская медаль, которую забрал Тихонов (на самом деле нет), и которую вручили только через 10 лет С именем Хабибулина связан один из первых мифов молодого российского хоккея — трагичную историю о том, как золотую медаль молодого третьего вратаря нагло захватил себе Виктор Тихонов, после чего Хабибулин страшно обиделся и устроил бойкот сборной на всю дальнейшую карьеру.
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Обновлено вчера в 16:45
Футбол
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Политика
Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
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Обновлено вчера в 05:08
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Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
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