Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

с чего всё началось

Напомним, что еще в начале этого года о серьезном подорожании хлеба предупреждали производители и поставщики. Они объясняли это тем, что из-за роста стоимости пшеничной муки до 30% поднимутся и цены на хлеб в пределах 6−7%.

Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлеб

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