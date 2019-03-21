Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновниковProUfu.ru 00:52

с чего всё началось

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей. Также на 7,9% стала больше заработная плата муниципальных служащих. Она составляет 42,1 тысячу рублей.

Экономика ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика: Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.

Шоу-бизнес Началова призналась в любви Панайотову перед комой Певица Юлия Началова перед введением в кому призналась в любви музыканту Александру Панайотову.

Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Футбол Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“» Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Финансы Россия рекордно заняла доллары и евро Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.

Гаджеты Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Музыка Александр Серов не поверил Шнурову, заявившему о роспуске «Ленинграда» Российский певец Александр Серов заявил: он не верит в то, что Сергей Шнуров прекратит концертную деятельность после роспуска группы «Ленинград».

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Общество «Мисс Москва» назвала причину лишения её титула Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Происшествия МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Происшествия СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза» Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Шоу-бизнес 34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз 21 марта в столичном баре «Руки Вверх» свой 34-й день рождения праздновала актриса и телеведущая Елена Беркова.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Политика Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Происшествия Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Игры Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.

Авто BMW отзывает кроссоверы X5 в России Компания BMW приняла решение отозвать в России пять кроссоверов X5.

Футбол Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.

Футбол Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо» Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года.