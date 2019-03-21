Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновниковProUfu.ru 00:52
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей. Также на 7,9% стала больше заработная плата муниципальных служащих. Она составляет 42,1 тысячу рублей.
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с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
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