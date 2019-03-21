Общество
На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновниковSmolnarod.ru 08:03
Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом. По данным Росстата, зарплата муниципальных служащих выросла на 7,9 процентов (42,1 тысяч рублей).
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020
Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Минфин разрабатывает законопроект по оптимизации госзакупок
Министерство финансов РФ ведет разработку законопроекта, призванного упростить и оптимизировать проведение госзакупок.
Обновлено в 06:36
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Футбол
Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном
Футболисты сборной России Далер Кузяев и Александр Головин не полетят с командой на матч отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном, информирует пресс-служба команды.
Обновлено в 06:30
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X5
Российский офис компании объявил об отзыве 5 кроссоверов BMW X5 из-за дефекта ремней безопасности.
Обновлено в 02:53
Политика
Вышинский из тюрьмы в Киеве рассказал анекдот про себя
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА "Россия сегодня" письмо, в котором рассказал анекдот про себя.
Обновлено в 06:03
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
С «Бирмингема» снято девять очков
Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.
Обновлено в 07:55
Спорт
Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Друзья и поклонники прощаются с Юлией Началовой
Несмотря на непогоду, поклонники таланта певицы приезжают проститься со своим кумиром и проводить Юлию в последний путь.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 04:51
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
РБК рассказал о причинах возможного нарушения «Русагро» санкций ЕС
Причиной для внутренней проверки в «Русагро» на предмет соблюдения законодательства Евросоюза о санкциях против России могло стать сотрудничество компании с российскими банками, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Обновлено в 07:44
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Главарь ИГ растолстел и покрасился
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Авто
Bentley, 30 лет простоявший в гараже, продали за 40 млн рублей
Британский аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer, который более 30 лет простоял в гараже, за 454 250 фунтов стерлингов (38,4 млн рублей).
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия и Гуф обменялись флиртом в соц. сетях
Обоюдный флирт звезд подтвердил, что они находятся в достаточно теплых отношениях даже после разрыва, и дал поклонникам надежду на их воссоединение.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07