На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновниковSmolnarod.ru 08:03

с чего всё началось

Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом. По данным Росстата, зарплата муниципальных служащих выросла на 7,9 процентов (42,1 тысяч рублей).

На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников

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