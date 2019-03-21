Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновниковProUfu.ru 00:52

с чего всё началось

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей. Также на 7,9% стала больше заработная плата муниципальных служащих. Она составляет 42,1 тысячу рублей.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020 Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.

Политика МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.

Общество Глава Роскачества назвал самые полезные российские продукты Как ранее писал «ФедералПресс», Роскачество рассказало, в каких продуктах чаще всего происходит подмена жиров.

Армия и оружие Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан» Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Экономика Бизнес просит декриминализировать невозвращение валютной выручки По мнению бизнес-сообщества, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например по отмыванию денег.

Культура Траволта назвал любимых представителей русского искусства Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.

Важное за сутки В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Музыка Максим Фадеев стал композитором года по версии премии BraVo Лауреатом премии BraVo в области популярной музыки в номинации "Композитор года" стал Максим Фадеев, передаёт корреспондент РИА Новости из Государственного Кремлёвского дворца.

Хоккей Барбашев оформил хет-трик и стал главной звездой дня в НХЛ Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Экономика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Происшествия Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Испытание показало, что использование лазера позволило практически мгновенно вылечить животных от алкоголизма.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года Актриса Эмилия Кларк, которая многим известна как Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте.

Политика Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».