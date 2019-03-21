Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновниковProUfu.ru 00:52

с чего всё началось

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей. Также на 7,9% стала больше заработная плата муниципальных служащих. Она составляет 42,1 тысячу рублей.

Космос Конца света не будет: Нибиру уничтожена – Конспирологи По мнению специалистов, нашей планете теперь ничего не угрожает, так как от Нибиру остались лишь небольшие метеориты.

Происшествия Трагедия в Китае: в загоревшемся автобусе погибли 26 человек В китайской провинции провинция в результате возгорания пассажирского автобуса погибли, по меньшей мере, 26 человек, 28 пострадали.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Игры Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.

Политика Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Происшествия На юго-западе Москвы произошел пожар на складе В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Общество Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Кино Дэнни Трехо озвучит обезьянку в «Даше-путешественнице» Дэнни Трехо озвучит обезьянку Башмачка в экранизации «Даши-путешественницы» от Майкла Бэя. Об этом сообщил сам актёр в своём Twitter.