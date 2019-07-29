Экономика

Росстат сообщил о росте уровня бедности в странеСвободная Пресса вчера в 10:48

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года увеличилось на 0,5 миллиона человек по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
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