Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года увеличилось на 0,5 миллиона человек по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Росстат сообщил о росте уровня бедности в стране

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