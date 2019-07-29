Экономика
Росстат сообщил о росте уровня бедности в странеСвободная Пресса вчера в 10:48
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года увеличилось на 0,5 миллиона человек по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
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Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за карикатуру на ее отца
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Месси научил младшего сына пить мате
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси научил полуторагодовалого сына Чиро пить мате.
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Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко назвал причину провала своей партии на выборах в Раду
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В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
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О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
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Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Роман Леди Гаги и Брэдли Купера не подтвердился
Слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера, особенно взволновавшие российских пользователей Instagram, не подтвердились, сообщает Hello.
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Обновлено в 09:49
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
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Обновлено вчера в 08:25
Авто
Foton привезет в Россию обновлённый пикап Tunland
Напомним, что китайский бренд Foton на сегодняшний день представлен в России двумя моделями: внедорожником Sauvana и пикапом Tunland предыдущего поколения.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
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Происшествия
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В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Кино
Лука Гуаданьино снимет новую экранизацию «Повелителя мух»
Лука Гуаданьино, известный как автор хоррора «Суспирия», экранизирует культовый роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».
Обновлено в 04:56
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА
В топ-50 молодых дарований вошли четыре футболиста, выступающие в клубах Российской премьер-лиги. Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА - 21 год).
Обновлено в 08:43
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Баскетбол
Бывший баскетболист ЦСКА Родригес перешёл в «Милан»
Обновлено в 07:45