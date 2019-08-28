Экономика

Твой ИркутскТвой ИркутскВ России зафиксировали рост уровня бедности

В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек. Всего в стране 19,8 миллиона малоимущих граждан, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследования Росстата.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации
 Росстата.
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