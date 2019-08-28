Экономика

News.ruNews.ruРосстат сообщил о росте уровня бедности в РФ

Росстат сообщил об увеличении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В первом полугодии текущего года бедных стало больше на 0,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент число бедных в России составляет 19,8 млн человек.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации
 Росстата.
Коммерсантъ27 августа в 13:45

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Борьба без подвижек

АПН - Нижний Новгородвчера в 09:33

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

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Росстат зафиксировал рост бедности в России

РБК27 августа в 12:25

Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении

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В Росстате объяснили рост числа бедных

РЕН ТВ27 августа в 16:44

В России увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности

Эхо Москвывчера в 02:03
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
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Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
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Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
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Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

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Renault начала продажи нового компактвэна Triber

В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.
Автоновости дня вчера в 05:30
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Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

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Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

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Газета.Ru вчера в 13:30
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Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
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В Татарии пятилетний ребёнок упал в сливной колодец и погиб

В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец.
REGNUM вчера в 20:12
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Норвегия проверит российский Севморпуть

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Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Коммерсантъ вчера в 10:42
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В посольстве США сообщили о целях визита Болтона в Белоруссию

Посольство США в Минске сообщило на своей странице в Twitter о целях визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.
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Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

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Алтапресс вчера в 19:30
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Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera вчера в 10:21
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Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву

Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
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Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
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Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
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В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.
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