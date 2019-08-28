с чего всё началось

Росстат сообщил об увеличении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В первом полугодии текущего года бедных стало больше на 0,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент число бедных в России составляет 19,8 млн человек.

Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ

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