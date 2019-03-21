Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Финансы Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.

Здоровье Белинскому и Кафке посулили излечение в современной Москве Литературный критик Виссарион Белинский и писатель Франц Кафка, скончавшиеся от туберкулеза, скорее всего, могли бы выжить, если бы жили в современной Москве.

Экономика ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.

Общество Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.

Хоккей Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину» Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Происшествия Глава Росгеологии отправлен в отставку Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

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Культура Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» выставят в Петербурге Камерная выставка работ Архипа Куинджи откроется в Садовом вестибюле Михайловского дворца в Петербурге.

Шоу-бизнес Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.

Общество Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.

Происшествия Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.

Армия и оружие Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Футбол Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020 Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Происшествия В аэропорту японской столицы столкнулись два грузовых самолета Как передает информагентство Kyodo, в японской столице в международном аэропорту Нарита произошло столкновение двух грузовых самолетов.

Политика Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Армия и оружие В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.