Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
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Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное время09:24
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