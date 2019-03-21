Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
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