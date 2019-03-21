Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
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Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

ТАСС09:22

Росстат подсчитал, как выросла средняя зарплата чиновников в регионах

Росбалт09:32

Зарплаты гражданских госслужащих выросли в 2018 году на 7,7%

News.ru09:36

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Известия09:35

Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году

Взгляд.ру09:17

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в Татарстане

БИЗНЕС Online09:55

Росстат назвал зарплаты чиновников в Татарстане в 2018 году

Реальное время09:24
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Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Обновлено в 10:13
Здоровье

Данные о диагнозах пациентов загрузили на портал госзакупок

По информации движения, на сайте госзакупок можно найти выписки из протокола комиссий, в которых указаны фамилии госпитализируемых, их домашний адрес, диагноз и код по МКБ.
Обновлено в 09:52
Кино

В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Политика

В столице Албании произошли столкновения протестующих с полицией

Обновлено в 09:32
Здоровье

Заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году снизилась на 11,5%

В прошлом году в Москве заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,5%, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елену Богородскую.
Обновлено в 09:19
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой

В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Политика

Власти Украины ввели санкции в отношении Вячеслава Володина

На Украине власти приняли решение о введении санкций в отношении председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.
Обновлено в 02:32
Кино

Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске

На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".
Обновлено в 07:32
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Британские мечети погромили кувалдами

Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 08:29
Энергетика

Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Тимати представил беспроводные наушники от Black Star

Обновлено в 09:08
Спорт

Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела»

Обновлено в 02:12
Происшествия

«Ленэнерго» прокомментировало вырубку леса в Гладышевском заказнике

В Петербурге сотрудники комитета по природопользованию совместно с ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" и правоохранителями 20 марта пресекли нелегальную вырубку леса на территории государственного природного заказника "Гладышевский".
Обновлено в 11:17
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Политика

Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России

Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Экономика

От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей

Обновлено в 09:29
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