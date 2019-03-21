Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

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Армия и оружие В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО 15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.

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Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.

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Политика ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.

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