Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Спорт Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.

Политика Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.

Армия и оружие Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.

Футбол Квалификация Евро-2020: Казахстан разгромил Шотландию В Астане состоялась встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

Здоровье На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.

Политика Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Экономика Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Интернет Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.

Экономика Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников «Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.

Политика Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Футбол Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Шоу-бизнес Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.

Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Политика МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.

Авто Haval выпустил в России топовую версию Haval H9 Топовая комплектация Premium полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 предлагается россиянам по цене от 2,78 млн рублей.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Общество Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.

Экономика Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.