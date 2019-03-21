Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

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Шоу-бизнес Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

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Политика Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.

Интернет Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.

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Общество Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.

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Политика Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

Общество Актер Алексей Панин признался в ненависти к России Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Космос Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.

Общество Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.