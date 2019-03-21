Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновниковИзвестия 09:35

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

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Хоккей СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Происшествия Глава Росгеологии отправлен в отставку Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".

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Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

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Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

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Транспорт Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Происшествия Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Политика США ввели санкции против двух китайских транспортных компаний Соединенные штаты Америки ввели санкции против двух китайских транспортных компаний.

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Футбол Бельгия — Россия 3:1 В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Экономика МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане» Накануне в суд штата был подан иск к МТС с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий компании в Узбекистане.