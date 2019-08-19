В годовом выражении заработная плата увеличилась на 3,5%. В июне текущего года рост составил 2,9%. Ранее, по данным Росстата, стало известно, что в России вырос уровень безработицы до 4,5% против показателей в 4,4% в июле, которые достигли исторического минимума.

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в России в июле

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