Экономика

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июлеКоммерсантъ вчера в 10:06

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
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Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:16

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалтвчера в 09:39

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

Коммерсантъвчера в 10:06

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ruвчера в 10:14

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новостивчера в 09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАССвчера в 09:07

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении

ПРАЙМвчера в 09:07
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

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Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
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В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
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Экономика

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Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Армия и оружие

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Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Экономика

Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз

В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
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Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей

Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный конвой турецкой армии

В провинции Идлиб подверглась обстрелу колонна бронетехники турецкой армии со стороны сирийских войск.
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Происшествия

Участника акции 27 июля в Москве обыскали и забрали на допрос

Правоохранители устроили обыски дома у участника акции протеста 27 июля в Москве Виктора Кириленко.
Обновлено в 03:30
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
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Наука

Найден новый способ получения водорода

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Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
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Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
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Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass

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Армия и оружие

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Обновлено в 01:00
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Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

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Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»

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Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

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В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
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В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
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В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
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Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

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В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
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Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
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