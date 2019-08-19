Экономика
Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июлеКоммерсантъ вчера в 10:06
По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
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Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток
На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством
Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гомесом
Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серджи Гомесом.
Обновлено в 00:53
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Обновлено в 03:01
Экономика
Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз
В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей
Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный конвой турецкой армии
В провинции Идлиб подверглась обстрелу колонна бронетехники турецкой армии со стороны сирийских войск.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Участника акции 27 июля в Москве обыскали и забрали на допрос
Правоохранители устроили обыски дома у участника акции протеста 27 июля в Москве Виктора Кириленко.
Обновлено в 03:30
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Найден новый способ получения водорода
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено вчера в 03:41
Киберспорт
Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass
Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено вчера в 15:20
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Обновлено вчера в 14:32
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00