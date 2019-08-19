Экономика

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июлеКоммерсантъ вчера в 10:06

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новостивчера в 09:08

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ruвчера в 10:14

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

Коммерсантъвчера в 10:06

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалтвчера в 09:39

Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАССвчера в 09:07

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении

ПРАЙМвчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Политика

Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Похитившие российских моряков пираты вышли на связь

Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Политика

В Киеве суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского

Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября.
Обновлено в 01:21
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.
Обновлено в 01:57
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Обновлено вчера в 21:02
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Технологии

В Китае хотят массово продавать клонированных котов

Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
Обновлено в 05:00
Игры

Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Технологии

Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга

Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты

Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4

Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Покрас Лампас восстановит испорченную работу на Уралмаше 26 августа

Обновлено в 03:53
Происшествия

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.
Обновлено в 05:05
Гаджеты

Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября

Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Обновлено в 02:23
Авто

Объявлена рублёвая цена «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35

Российское представительство "Мерседеса" объявило цену на хэтчбек Mercedes-AMG A 35. Поставки машин начнутся осенью.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное