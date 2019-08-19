Экономика
Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июлеКоммерсантъ вчера в 10:06
По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
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Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Политика
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского
Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября.
Обновлено в 01:21
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.
Обновлено в 01:57
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Технологии
В Китае хотят массово продавать клонированных котов
Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
Обновлено в 05:00
Игры
Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки
Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября
Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.
Обновлено в 00:51
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Объявлена рублёвая цена «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35
Российское представительство "Мерседеса" объявило цену на хэтчбек Mercedes-AMG A 35. Поставки машин начнутся осенью.
Обновлено в 03:52