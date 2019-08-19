Экономика

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июлеКоммерсантъ вчера в 10:06

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
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Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении

ПРАЙМвчера в 09:07

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

Коммерсантъвчера в 10:06

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалтвчера в 09:39

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новостивчера в 09:08

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАССвчера в 09:07

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ruвчера в 10:14
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Происшествия

Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве

Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В Анапе приставы забрали гидроцикл у избившего работницу тира мужчины

Обновлено в 03:06
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа

Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену

Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
Обновлено в 04:39
Технологии

Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга

Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.
Обновлено в 03:43
Политика

Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Футбол

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России

Обновлено в 03:33
Космос

Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии

Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Общество

Для генплана Краснодара выбрали агломерационную модель развития

Обновлено в 03:34
Политика

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Политика

Украина собирается покупать газ у Румынии

«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».
Обновлено в 04:11
Происшествия

СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве

Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Культура

FT: Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис

Обновлено в 04:53
Политика

Twitter запретил рекламу государственным СМИ

Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Технологии

В Китае хотят массово продавать клонированных котов

Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
Обновлено в 05:00
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

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Игры

Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года

Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
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