Росстат зафиксировал рост реальной заработной платы россиян. По данным статслужбы, в июле этого года этот показатель вырос на три с половиной процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Энергетика Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.

Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Политика Макрон причинил боль супруге во время встречи Путина во Франции Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на травму плеча, встретила президента РФ Владимира Путина по прибытии в страну.

Транспорт Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.

Экономика Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У» В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".

Политика Премьер Италии объявил об отставке Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий коалиционное правительство правопопулистской партии "Лига" и леворадикального движения "Пять Звезд", заявил во вторник, 20 августа, о своем уходе в отставку.

Политика Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.

Политика Назван главный претендент на должность посла США в России Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Общество Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Происшествия Медведь загрыз композитора в Канаде Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".

Политика Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.

Происшествия Медведев уволил замглавы ПФР Иванова Премьер Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия.