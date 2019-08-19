Экономика
Росстат сообщил о росте реальной зарплаты россиянСуть событий вчера в 10:36
Росстат зафиксировал рост реальной заработной платы россиян. По данным статслужбы, в июле этого года этот показатель вырос на три с половиной процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено вчера в 01:36
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Авто
BMW показала тизер нового BMW iNext
После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено в 06:42
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Здоровье
Минздрав Карелии кардинально сокращает объём медицинской документации
В медицинских учреждениях Карелии будут сокращены объемы документации, сообщили сегодня в республиканском правительстве.
Обновлено в 05:43
Наука
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль
Исследователи из Швеции смогли открыть новый орган боли, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 02:21
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Авто
Chevrolet назвал дату продаж новой Captiva
Представители именитого автогиганта General Motors анонсировали недавно дату продаж свежей версии модели Chevrolet Captiva.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019
Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Илья Яшин арестован еще на 10 суток
Обновлено в 08:04
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Культура
В Воронеже пройдёт фестиваль «Русское лето»
Идею фестиваля подал писатель Захар Прилепин 14 и 15 сентября в Центральном парке будет проходить литературно-исторический семейный фестиваль "Русское лето".
Обновлено в 05:38
Общество
Рождаемость в России пошла на убыль
По сообщению «Российской газеты», в первом полугодии 2019 года выросла естественная убыль населения - до 198,8 тысячи человек, что на 34,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером
В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Политика
Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским
Зеленский в прошедшем июле предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров Так, в них помимо России, Украины, Франции и Германии могли бы участвовать Соединенные Штаты и Великобритания.
Обновлено в 08:48
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35