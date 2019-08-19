Экономика

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты россиянСуть событий вчера в 10:36

Росстат зафиксировал рост реальной заработной платы россиян. По данным статслужбы, в июле этого года этот показатель вырос на три с половиной процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Реальные зарплаты в России повысились на 3,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

РИА Новостивчера в 09:08

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

Коммерсантъвчера в 10:06

В России зафиксировали годовой рост зарплат

Росбалтвчера в 09:39

Росстат рассказал о реальных зарплатах в России

Газета.Ruвчера в 10:14

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5% в годовом выражении

ТАССвчера в 09:07

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении

ПРАЙМвчера в 09:07
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Происшествия

Женщина с дочерью получили травмы под поездом в Новгородской области

Обновлено в 04:06
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В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Обновлено вчера в 01:36
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Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

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Обновлено в 08:34
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BMW показала тизер нового BMW iNext

После первых тизерных изображений электрокара BMW iNEXT, выпущенных в марте, мае и июле текущего года, экологически чистый внедорожник возвращается в серии новых тизеров и видео, демонстрирующих опытные образцы в камуфляже.
Обновлено в 06:42
Политика

Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском

Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
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Армия и оружие

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Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика

Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Здоровье

Минздрав Карелии кардинально сокращает объём медицинской документации

В медицинских учреждениях Карелии будут сокращены объемы документации, сообщили сегодня в республиканском правительстве.
Обновлено в 05:43
Наука

В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

Исследователи из Швеции смогли открыть новый орган боли, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 02:21
Политика

Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Авто

Chevrolet назвал дату продаж новой Captiva

Представители именитого автогиганта General Motors анонсировали недавно дату продаж свежей версии модели Chevrolet Captiva.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019

Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
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Илья Яшин арестован еще на 10 суток

Обновлено в 08:04
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Культура

В Воронеже пройдёт фестиваль «Русское лето»

Идею фестиваля подал писатель Захар Прилепин 14 и 15 сентября в Центральном парке будет проходить литературно-исторический семейный фестиваль "Русское лето".
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Рождаемость в России пошла на убыль

По сообщению «Российской газеты», в первом полугодии 2019 года выросла естественная убыль населения - до 198,8 тысячи человек, что на 34,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна

Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол

Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером

В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Музыка

Назарбаев снял клип на собственную песню

Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Политика

Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским

Зеленский в прошедшем июле предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров Так, в них помимо России, Украины, Франции и Германии могли бы участвовать Соединенные Штаты и Великобритания.
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Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
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