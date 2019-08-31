Экономика
Вести.RuРосстат сообщил о росте реального размера пенсии
По данным ведомства средняя пенсия в РФ составляет в номинальном выражении 14500 рублей. Росстат подчеркивает, что есть рост на 6% по сравнению с июлем прошлого года. Отмечается также, что в июле 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты.
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