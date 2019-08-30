Экономика
Вести.RuРосстат сообщил о росте реального размера пенсии
Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию). Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости 13:04
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Экономика
Астраханская область получит 155 млн руб. на строительство домов культуры
Московский Комсомолец 13:57
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Экономика
ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Культура
В Перми нашли место для новой сцены оперного театра
Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.
Рифей-Пермь 07:15
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Общество
Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг
Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru 13:56
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Общество
Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли.
Lenta.ru 13:28
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Происшествия
Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву
Тяжелобольную 19-летнюю россиянку, госпитализированную в турецкой Аланье, перевезли в Москву для дальнейшего лечения.
Известия 07:53
Футбол
Кьеллини получил разрыв крестообразной связки на тренировке
Медицинское обследование показало у игрока разрыв крестообразной связки колена. О сроках восстановления Кьеллини не сообщается.
Матч ТВ 15:09
Политика
Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Национальная служба новостей 12:54
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Общество
Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой
Американскую певицу Билли Айлиш возмутила ее фотография на обложке немецкой версии журнала Nylon.
Lenta.ru 11:25
Происшествия
В Петербурге гонялись за мигрантом, угнавшим машину с автомойки
В Санкт-Петербурге мигрант, работающий на автомойке, угнал автомобиль каршеринговой компании и пытался удрать от полиции.
REGNUM 09:36
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Космос
Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты на космодроме Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не имеют отношения к аварии, которая произошла на иранском космодроме в провинции Семнан.
RT на русском 15:07