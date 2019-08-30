Экономика
Российская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США
Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.
News.ru вчера в 10:45
Происшествия
Зажигательный танец медведя попал на видео
Lenta.ru 12:20
Культура
Ведущий Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы
Вечерняя Москва 10:40
Кино
В Венеции назвали новый фильм Полански лучшим после «Пианиста»
Корреспондент агентства побеседовал с французской журналисткой по имени Амели, которая назвала картину лучшим фильмом Полански после «Пианиста».
Культуромания 12:21
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие
Самолет с мотором от автомобиля показали на авиасалоне МАКС-2019
Самолет на авиасалон привезла из Волгограда компания «Аэроконцепт».
LentaChel.ru 06:08
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Общество
В Татарстане ко Дню республики чак-чак отправили в космос
В День республики татарстанский предприниматель запустил в стратосферу чак-чaк.
Московский Комсомолец 05:32
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
Телепрограмма 13:42
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47