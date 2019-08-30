Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Росстат сообщил о росте пенсий

URA.Ru11:49

Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

ТАСС12:23

Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Вести.Ru09:15

Росстат оценил рост пенсий в июле

Rambler News Service10:04

Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Московский Комсомолец09:24

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Российская газета10:12

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Интерфакс09:13
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Армия и оружие

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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

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Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»

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Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
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Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35

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C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
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Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США

Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.
News.ru вчера в 10:45
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Зажигательный танец медведя попал на видео

Lenta.ru 12:20
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Ведущий Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы

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Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы

Газета.Ru 11:47
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В Венеции назвали новый фильм Полански лучшим после «Пианиста»

Корреспондент агентства побеседовал с французской журналисткой по имени Амели, которая назвала картину лучшим фильмом Полански после «Пианиста».
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Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика

Трамп ввел режим ЧС в штате Флорида из-за урагана «Дориан»

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Армия и оружие

Самолет с мотором от автомобиля показали на авиасалоне МАКС-2019

Самолет на авиасалон привезла из Волгограда компания «Аэроконцепт».
LentaChel.ru 06:08
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Нинидзе осталась без жилья после развода с Плетневым

Газета.Ru 11:00
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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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На «Газпром Арене» отрепетировали рекордное исполнение гимна России

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В Татарстане ко Дню республики чак-чак отправили в космос

В День республики татарстанский предприниматель запустил в стратосферу чак-чaк.
Московский Комсомолец 05:32
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СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
Телепрограмма 13:42
Политика

Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
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