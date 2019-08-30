Экономика

Вести.RuВести.RuРосстат сообщил о росте реального размера пенсии

По данным ведомства средняя пенсия в РФ составляет в номинальном выражении 14500 рублей. Росстат подчеркивает, что есть рост на 6% по сравнению с июлем прошлого года. Отмечается также, что в июле 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты.
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Росстат сообщил о росте пенсий

URA.Ru11:49

Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

ТАСС12:23

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Интерфакс09:13

Росстат оценил рост пенсий в июле

Rambler News Service10:04

Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Московский Комсомолец09:24

Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Вести.Ru09:15

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Российская газета10:12
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Гран-при Бельгии. Шарль Леклер был лучшим во второй практике

На трассе в Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.
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