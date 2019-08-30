Экономика
Вести.RuРосстат сообщил о росте реального размера пенсии
По данным ведомства средняя пенсия в РФ составляет в номинальном выражении 14500 рублей. Росстат подчеркивает, что есть рост на 6% по сравнению с июлем прошлого года. Отмечается также, что в июле 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты.
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Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Происшествия
Украинец ночью пересек границу со Словакией на моторном дельтаплане
В ночь с четверга на пятницу гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане государственную границу со Словакией.
Pravda.Ru 11:03
Политика
Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Экономика
ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня 08:15
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Транспорт
ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД
Ранее в соцсетях были распространены видеоролики, на которых заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время постоянный скоростной режим на МКАД — 100 км/ ч. Исключения составляют лишь участки дороги, где проводятся ремонтные работы и существуют временные ограничения.
Известия 05:40
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Армия и оружие
Самолет с мотором от автомобиля показали на авиасалоне МАКС-2019
Самолет на авиасалон привезла из Волгограда компания «Аэроконцепт».
LentaChel.ru 06:08
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия
Пожар на площадке с полиэтиленом в Подольске локализован
Пожарные локализовали возгорание полиэтилена на открытой площадке в Подольске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 10:16
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Автоспорт
Гран-при Бельгии. Шарль Леклер был лучшим во второй практике
На трассе в Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.
Вести.Ru 12:01