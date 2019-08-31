Экономика
Вести.RuРосстат сообщил о росте реального размера пенсии
По данным ведомства средняя пенсия в РФ составляет в номинальном выражении 14500 рублей. Росстат подчеркивает, что есть рост на 6% по сравнению с июлем прошлого года. Отмечается также, что в июле 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 30,8% от средней начисленной зарплаты.
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Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
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В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
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Пассажирский самолет экстренно сел на Сахалине
В Южно-Сахалинске пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку.
Газета.Ru вчера в 23:48
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В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
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ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой
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Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
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