Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%Forbes 13:51

В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров. Речь идет не о розничных ценах, а о «ценах производителей», пояснили в ведомстве. Кроме бензина в мае заметно подорожали и другие нефтепродукты.

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%

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