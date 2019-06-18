Энергетика

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%Forbes 13:51

В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров. Речь идет не о розничных ценах, а о «ценах производителей», пояснили в ведомстве. Кроме бензина в мае заметно подорожали и другие нефтепродукты.
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Цены на бензин у производителей в прошлом месяце выросли на 17,5%

Эхо Москвы14:02

Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин

Газета.Ru13:00

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новости10:10

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфакс09:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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