Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%Известия 10:30

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале. Об этом во вторник, 18 июня, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русском09:19

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Цены производителей на бензин в России увеличились на 17,5% в мае

Вести.Финанс10:40

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфакс09:22

В России резко выросли оптовые цены на бензин

Lenta.ru11:01
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