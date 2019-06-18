Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%Известия 10:30

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале. Об этом во вторник, 18 июня, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на бензин в Нижегородской области выросли в среднем на 2,5 процента

КП - Нижний Новгородвчера в 08:50

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъ10:11

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБК10:10

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русском09:19

Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ru10:54

Цены на бензин и дизтопливо в ЕАО снова выросли (ОПРОС)

Город на Биревчера в 04:18

Росстат указал на заметный рост цен на бензин в Костроме

K1News.ruвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Общество

В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ

Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Общество

Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки

Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

В Англии ураганный ветер унес батут с детьми в лес

В Великобритании сильный порыв ветра унес батут с детьми в лес. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Инцидент произошел в графстве Йоркшир.
Обновлено в 10:19
Политика

WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального

Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 11:49
Авто

Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном

Компания Nissan и поднебесный концерн Dongfeng обновили кроссовер Venucia T90.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:27
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Кино

«ТНТ Premier» эксклюзивно покажет не только сериалы, но и фильмы

Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено вчера в 20:05
Общество

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Обновлено в 08:15
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Общество

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Общество

Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Спорт

Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира

Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Политика

Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное