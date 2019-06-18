Энергетика

Росстат сообщил о резком скачке цен на бензинГазета.Ru вчера в 13:00

Росстат зафиксировал резкий скачок оптовых цен на бензин. В мае они поднялись на 17,5%. Ожидается, что рост цен перейдет и в сегмент розницы.
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Цены производителей на бензин в мае выросли более чем на 17%

Эхо Москвы01:03

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфаксвчера в 09:22

Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин

Газета.Ruвчера в 13:00

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъвчера в 10:11

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБКвчера в 10:10

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новостивчера в 10:10

Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

URA.Ruвчера в 10:54
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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