Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%Известия 10:30

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале. Об этом во вторник, 18 июня, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

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