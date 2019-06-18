Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%РБК вчера в 10:10

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата. В пресс-службе статистического ведомства РБК уточнили, что речь идет о сравнении цен производителей бензина с данными за апрель этого года.

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Политика В Чечне займутся подготовкой космонавтов Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.

Армия и оружие Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому 13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Общество В Японии запретили физическое наказание детей Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.

Экономика Сотрудников в России захотели застраховать от невыплаты зарплаты Бизнес может столкнуться с новым видом обязательного социального страхования — на случай невозможности выплатить зарплату из-за банкротства, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26 В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.

Футбол Роберто Карлос высказался о ситуации с «Анжи» Ранее Роберто Карлос рассказал о ситуации с «Анжи», лучших защитниках и бразильском менталитете.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Хоккей «Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту "Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.

Происшествия Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке "Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Политика Более миллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным Операторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным получили более миллиона вопросов. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Экономика В России вырос объем безналичных покупок товаров для детей Объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды вырос за пять месяцев года на 42%, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Авто BMW представила четырехдверное купе BMW 8-Series Gran Coupe Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой и поучаствовала в гламурной фотосессии Неожиданное преображение вызвало всеобщий восторг в комментариях к ролику, на кардах которого, к тому же, Ляйсан участвует в красивой, гламурной фотосессии.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Происшествия Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.

Политика В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400 В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.