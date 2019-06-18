Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%РБК вчера в 10:10

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата. В пресс-службе статистического ведомства РБК уточнили, что речь идет о сравнении цен производителей бензина с данными за апрель этого года.

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

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