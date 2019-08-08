Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлебРИА Новости 05:10

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года — 9,6%. Белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.
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с чего всё началось

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).
РБК03:08

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Экономист рассказал, когда ждать новый скачок цен на хлеб

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В Руспродсоюзе связали подорожание черного хлеба с ростом цен на зерно

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Росстат сообщил о росте цен на хлеб

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Коммерсантъ03:45

Цены на чёрный хлеб взлетели с началом лета

Национальная служба новостей03:05

В России подорожал хлеб

Lenta.ru03:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
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Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

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Политика

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Обновлено вчера в 11:05
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

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ФАС возбудила дело против Apple

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Происшествия

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Обновлено в 03:08
Происшествия

В больнице остаются 44 пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском

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Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
Технологии

Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования

Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
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Обновлено в 06:55
Наука

Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких

Обновлено в 05:58
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На въезде в Назарово взорвалась фура

По предварительным данным, фура перевозила сухой лед (двуокись углерода).
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Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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Угроза повторных взрывов появилась под Ачинском. Объявлена эвакуация

Обновлено в 05:48
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Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

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IIHS признал коленные подушки безопасности бесполезными

Оказалось, что коленные подушки безопасности снижают общий риск травм всего на 0,5 %, а значит, являются не более, чем рекламным трюком.
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Президент Киргизии перевел Атамбаева в статус обвиняемого

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Росконтроль назвал лучшие марки российских спагетти

Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какие спагетти российского производства самое лучшее.
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Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд

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Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

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Обновлено вчера в 02:24
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Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса

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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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