Экономика

Цены на черный хлеб резко выросли в России — РосстатТелеканал 360° 03:49

Темп роста цен на хлеб в России за год увеличился в три раза. С начала 2019 года продукт подорожал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата, больше всего подорожал черный хлеб.
Читать в источнике
Комментировать319
с чего всё началось

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).
РБК03:08

Подробнее о событии

Цены на дрожжах. Пока зерно утекает на экспорт

Национальная служба новостей12:40

Росстат сообщил о повышении цен на хлебобулочные изделия

RT на русском09:32

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

Коммерсантъ03:45

В Руспродсоюзе связали подорожание черного хлеба с ростом цен на зерно

ТАСС06:09

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

РИА Новости05:10

Экономист рассказал, когда ждать новый скачок цен на хлеб

URA.Ru06:04

В России подорожал хлеб

Lenta.ru03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган впервые опубликовал совместное фото с Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган решил рассекретить свой роман с Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 22:27
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.
Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:22
ЖКХ

Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Спорт

Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в Киеве

Обновлено в 10:11
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Происшествия

МВД Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке

Обновлено в 14:22
Политика

В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.
Обновлено в 13:42
Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Общество

Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием от советских моряков

Обновлено в 12:19
Политика

Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Политика

Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом

Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.
Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Политика

Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Наука

Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие

СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Здоровье

Врачи назвали полезные свойства баклажанов

Обновлено в 02:23
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Общество

Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Наука

Химики впервые получили двумерное золото

Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено вчера в 07:08
Кино

Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Культура

В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова

Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное