Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

с чего всё началось

Темп роста цен на хлеб в России за год увеличился в три раза. С начала 2019 года продукт подорожал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата, больше всего подорожал черный хлеб.

Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат

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