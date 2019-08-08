Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлебРИА Новости 05:10
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года — 9,6%. Белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.
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с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
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Обновлено в 07:11
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Обновлено в 10:14
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Политика
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Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
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СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
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44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском
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На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
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Обновлено в 03:08
Политика
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Власти Пакистана введут запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне разногласий из-за упразднения особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
Обновлено в 08:20
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К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
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