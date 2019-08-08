Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлебРИА Новости 05:10
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года — 9,6%. Белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.
Читать в источнике
Оценить337
с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Футбол
ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»
ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
7 августа в Киргизии прошла спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Двинской залив Белого моря закрыли для судов после ЧП в Северодвинске
Район Двинского залива Белого моря закрыли для судоходства на месяц в связи со взрывом на близлежащем военном полигоне в Неноксе под Северодвинском.
Обновлено в 10:08
Происшествия
СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину
Следственный комитет предъявил обвинения фигуранту дела о беспорядках в Москве Сергею Фомину. Ведомство просит арестовать подозреваемого.
Обновлено в 09:18
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Боевую машину на шасси «Спрут-СД» создают для ВДВ
В новой бронемашине для ВДВ соединят шасси самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и безэкипажный боевой модуль «Эпоха».
Обновлено в 07:35
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.
Обновлено в 03:08
Экономика
Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинах
Сбербанк России сообщил об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов.
Обновлено в 05:56
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Политика
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Наука
Учёные выяснили, кого комары кусают в первую очередь
Учёные Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого комары кусают в первую очередь.
Обновлено в 05:16
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Армия Узбекистана получила 24 турецких бронеавтомобиля «Эйдер Ялчин»
В Узбекистан поставлена партия из 24 турецких бронеавтомобилей «Эйдер Ялчин» 4Х4, сообщает 8 августа ЦАМТО.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Кино
В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Однажды в Голливуде»
В столице, при огромном скоплении журналистов и поклонников Квентина Тарантино, прошла премьера его новой картины «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 02:30
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Футбол
Александр Глеб выбирает «Ислочь»
"Ислочь" и легенда белорусского футбола Александр Глеб достигли соглашения. 38-летний Глеб будет будет выступать под 13-м номером.
Обновлено в 09:14
Транспорт
В Москве растет число аварий с участием такси
Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.
Обновлено в 04:34