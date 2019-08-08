Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлебРИА Новости 05:10

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм. Рост по сравнению с июнем прошлого года — 9,6%. Белый хлеб (из пшеничной муки высшего сорта) подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.
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с чего всё началось

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).
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Росстат сообщил о повышении цен на хлебобулочные изделия

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Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

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В Руспродсоюзе связали подорожание черного хлеба с ростом цен на зерно

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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