Энергетика
Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что цена возросла с 45,29 рубля за литр до 46,29 рубля за литр.
RT на русском09:15
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Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов
Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.
Обновлено в 17:28
Энергетика
Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам
Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 13:01
Энергетика
Саудовская Аравия прогнозирует слабый спрос на нефть в январе
Саудовская Аравия ожидает слабый спрос на нефть в начале следующего года и будет реагировать соответствующим образом, сообщил в четверг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.
Обновлено в 17:00
Энергетика
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Минэнерго ожидает роста энергопотребления в отопительный сезон на 2,2%
Министерство энергетики прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в предстоящий осенне-зимний период на 2,2%, заявил глава ведомства Александр Новак в ходе заседания правительства.
Обновлено в 09:34
Энергетика
«Маршал Василевский» прорвет блокаду
Судно обеспечит газовую безопасность Калининграда Регазификационное судно "Маршал Василевский", построенное в Южной Корее и проходившее загрузку сжиженным газом в Сингапуре, в четверг направилось с рейда Сингапура в Калининград, следует из данных портала Marinetraffic.
Обновлено в 16:58
Энергетика
Программу газификации Красноярского края могут утвердить до конца года
Правительство Красноярского края до конца года рассмотрит программу газификации региона, рассчитанную на пять лет.
Обновлено в 16:55
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 11:25
Энергетика
ТГК-1 перейдет на физический метод учета расходов
Комитет по тарифам после детального анализа расчетных тарифов предложил перейти ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией, начиная с нового года.
Обновлено в 12:07
Энергетика
За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа
Зарплатный фонд за указанный период составил более 2 млрд рублей. Кроме того, в этом году открыли семь месторождений.
Обновлено в 07:55
Энергетика
ФАС назвала устойчивой ситуацию с топливообспечением страны
Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень.
Обновлено в 07:28
Энергетика
«Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий
В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Теплоснабжающие организации Дона задолжали за газ около 800 млн рублей
За год сумма долга выросла почти на 500 млн рублей Теплоснабжающие организации Ростовской области задолжали за газ около 800 млн рублей.
Обновлено в 17:22
Энергетика
На Новопортовском месторождении добыто 15 млн т нефти
На Новопортовском месторождении – флагманском активе "Газпром нефти" в Арктике – добыто 15 млн тонн нефти с начала реализации проекта.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Бензоколонка продаст и газ
В республике сегодня функционируют более 20 фирменных заправок, в том числе четыре многотопливные АЗС, где кроме стандартных видов моторного топлива реализуют и сжиженный углеводородный газ.
Обновлено в 13:44