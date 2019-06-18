Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%РБК 10:10
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил, может ли дума отправить его в отставку
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал информацию о намерении группы депутатов городской думы понять вопрос о его досрочной отставке.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Здоровье
На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью
Более 54 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава страны.
Обновлено в 10:27
Политика
Ситуацию со знаками на границе Дагестана и Чечни сочли провокацией
Власти Чечни и Дагестана сочли провокацией ситуацию с дорожными указателями на административной границе, целью которой было ухудшить отношения между республиками.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро
«Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08
Культура
Иван Ургант о сериале «Чернобыль»: Это должны были мы снять
Пока вокруг сериала канала HBO "Чернобыль" ломаются возы копий между диаметральных оценок - "развесистая клюква" и "шедевр", - российский актер и телеведущий Иван Ургант тоже предлагает свою точку зрения.
Обновлено в 10:23
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
Обновлено в 09:42
Спорт
Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.
Обновлено в 09:23
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело
Женщину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обновлено в 10:08
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Общество
Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Происшествия
ДТП с участием фур парализовало движение на трассе М4
В Подмосковье произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла с участием нескольких фур в районе пересечения магистрали с А-107.
Обновлено в 09:39
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Футбол
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов
Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено в 10:45
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Авто
«АвтоВАЗ» повысит качество внедорожника Lada 4x4
В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Друг Армена Джигарханяна поделился его последним фото
Уже давно никто не видел Армена Джигарханяна и лишь его ближайший друг Артур Согомян изредка публикует его фотографии.
Обновлено в 09:51