По данным Федеральной службы государственной статистики, в прошлом месяце безработица продолжила рост до 4,8% с октябрьских 4,7%.

Росстат сообщил о росте безработицы в стране

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