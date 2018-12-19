Общество

В Росстате проинформировали о росте безработицы в России
Южный Федеральный
00:31

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) сообщили данные, указывающие на рост безработицы на территории России.
Южный Федеральный00:31

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Росстат сообщил о росте безработицы в стране

Московский Комсомолецвчера в 21:15

Безработица в России выросла в ноябре до 4,8%

Росбалтвчера в 10:04

В России зафиксирован рост числа безработных в ноябре

REGNUMвчера в 09:12

Безработица в России в ноябре выросла до 4,8% - Росстат

Финмаркетвчера в 08:51

Число безработных в России в ноябре снизилось на 6% — до 3,7 млн человек

Rambler News Serviceвчера в 08:43

За осень количество безработных в Нижегородской области выросло на 3,4 тыс. человек

Коммерсантъ Нижний Новгород18 декабря в 10:11

Безработица выросла в Нижегородской области в ноябре

Нижний сейчас18 декабря в 07:41
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт

На российских дорогах появится шумовая разметка

Обновлено вчера в 17:48
Общество

В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Уличный художник Бэнкси опубликовал видео со своим новым граффити в Великобритании на своей странице в Instagram. https: / / www.instagram.com / p / BrkqwhnlNjR / На одной стене гаража изображен ребенок, ловящий снежинки ртом.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Россияне снизили расходы на подарки к Новому году

Ранее сообщалось, что большинство россиян (31%) планируют потратить на новогодние подарки для детей до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Граждане России стали реже посещать Великобританию

Поток российских туристов в Великобританию по итогам трех кварталов 2018 года снизился на 11%, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 21:53
Общество

В Москве предложили в два раза повысить штраф за недоплату парковки

В Мосгордуму внесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому штраф за неоплату парковки необходимо установить на уровне 5000 рублей.
Обновлено в 00:11
Общество

Почти треть работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам

Почти треть российских работодателей (29%) планируют в ближайшее время увеличить заработные платы своим сотрудникам, более 40% не предусматривают индексацию.
Обновлено вчера в 16:12
Транспорт

Машины такси без спецполиса ОСАГО не смогут работать в Москве

Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Высота сугробов в Москве достигнет 30 см к концу недели

Обновлено вчера в 23:34
Общество

Япония может выйти из Международной комиссии по промыслу китов

Япония готовится к выходу из Международной комиссии по промыслу китов и может начать коммерческий промысел в своих прибрежных водах, со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В России официально зарегистрирована новая порода собак

В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье

Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России

"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - сообщается на официальном сайте Минздрава.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд руб

Обновлено вчера в 08:57
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