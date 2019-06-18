Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%Известия вчера в 10:30

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале. Об этом во вторник, 18 июня, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Здоровье Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.

Космос В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Происшествия В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21 В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Энергетика Правительство разъяснило рост цен на бензин В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает.

Экономика Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.

Наука Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Спорт Платини освободили из-под стражи Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.

Общество Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Гаджеты Роскачество назвало десять лучших смартфонов Роскачество рассказало, какие смартфоны являются самыми лучшими на рынке.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Футбол «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Наука Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Происшествия В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем Подросток в Пермском крае спровоцировал ДТП на автодороге Оса-Чернушка и погиб за рулем, шесть пассажиров его автомобиля пострадали, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Общество Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями Самый большой средний размер пенсии установлен на Чукотке (27044 рубля), в Ненецком автономном округе (23993 рубля), Магаданской области (23239 рублей), Камчатском крае (23214 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22581 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе (22478 рублей), говорится в докладе ведомства.

Политика Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.

Политика Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).