Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%Известия вчера в 10:30
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале. Об этом во вторник, 18 июня, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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Цены на бензин в Нижегородской области выросли в среднем на 2,5 процента
КП - Нижний Новгород17 июня в 08:50
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Экономика
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Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
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Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю
Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
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Роскачество назвало десять лучших смартфонов
Роскачество рассказало, какие смартфоны являются самыми лучшими на рынке.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может стать игроком «ПСЖ».
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Футбол
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«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 14:18
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем
Подросток в Пермском крае спровоцировал ДТП на автодороге Оса-Чернушка и погиб за рулем, шесть пассажиров его автомобиля пострадали, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
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Обновлено вчера в 10:17
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Общество
Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье
В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 01:27
Экономика
Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями
Самый большой средний размер пенсии установлен на Чукотке (27044 рубля), в Ненецком автономном округе (23993 рубля), Магаданской области (23239 рублей), Камчатском крае (23214 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22581 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе (22478 рублей), говорится в докладе ведомства.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.
Обновлено в 01:16
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Путешествия
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56