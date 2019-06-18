Энергетика

Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru вчера в 10:49

В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

РБКвчера в 10:10

Майские цены на бензин в России выросли на 17%

Телеканал 360°вчера в 11:16

Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

Коммерсантъвчера в 10:11

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URA.Ruвчера в 10:54

Производители бензина в мае резко подняли цены

РИА Новостивчера в 10:10

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Интерфаксвчера в 09:22

Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

RT на русскомвчера в 09:19
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