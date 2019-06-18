Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%Finam.Ru вчера в 10:49
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат. Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о повышении цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Жителям России позволили регистрировать излишки земли
Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Пациенты в больнице под Волгоградом временно могли быть размещены вне палат из-за наплыва больных - власти
Фотографии пациентов, которые лежат в больнице Фишера в коридоре появились в одной из соцсетей.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Баскетбол
Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено вчера в 10:43
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Следователи отпустили из СИЗО младшего сына хоккеиста Максима Соколова
Обновлено вчера в 09:23
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Гела Месхи закрутил роман со звездой «Улетного экипажа» Катрин Асси
Гела Месхи уже несколько месяцев не появлялся на публике в компании своей пока еще жены.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
«Однажды успокаивал девушку, что я не терминатор»: история уральца с киберрукой за пять миллионов
Обновлено в 00:00
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Исключением был лишь 14-й президент США — демократ Франклин Пирс (он победил на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие в кампании через четыре года из-за его мер в поддержку рабовладельцев).
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 22:02
Космос
Индия и Россия создадут карты галактик с помощью китайской станции
Россия и Индия проведет совместную работу по спектроскопическому исследованию газовых туманностей с помощью китайской космической станции.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено вчера в 03:16
Здоровье
Минздрав РТ опроверг эпидемию мышиной лихорадки в республике
Минздрав РТ собрал сегодня журналистов, чтобы прокомментировать ситуацию, связанную с эпидемической обстановкой по геморрагической лихорадке с почечным синдром (ГЛПС), или как ее еще называют – мышиной.
Обновлено вчера в 10:29
Здоровье
Жители Хабаровского края требуют отставки министра здравоохранения
Жители Хабаровского края уже неоднократно просят обратить внимание на медицинские проблемы главу региона Сергея Фургала.
Обновлено вчера в 22:46
Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено вчера в 18:03