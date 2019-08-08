Экономика

В России резко подорожал тёмный хлебREGNUM 03:55

В России в 2019 году отмечен резкий рост цен на хлеб. Так, согласно данным Росстата, в январе—июле этот продукт питания стоил на 7,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: это в три раза больше показателя 2018 года.
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с чего всё началось

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб

За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5–8,5%, указывает представитель АКОРТ. В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова.
РБК03:08

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В России резко подорожал черный хлеб

URA.Ru02:47

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

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Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат

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