Общество
Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в РоссииГазета.Ru 20:32
Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%. Уточняется, что это новый рекорд в стране по численности долгожителей.
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В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.Известия17:01
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