Росстат сообщает об ускорении инфляции и о росте цен в РоссииBFM.ru вчера в 22:09

Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 5%, а по отношению к декабрю цены выросли на 1%. Об этом сообщил Росстат. Для сравнения: в январе 2018 года инфляция составила 2,2% в годовом выражении, а в месячном — всего 0,3%.

Росстат сообщает об ускорении инфляции и о росте цен в России

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