Экономика
Росстат сообщает об ускорении инфляции и о росте цен в РоссииBFM.ru вчера в 22:09
Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 5%, а по отношению к декабрю цены выросли на 1%. Об этом сообщил Росстат. Для сравнения: в январе 2018 года инфляция составила 2,2% в годовом выражении, а в месячном — всего 0,3%.
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Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Обновлено вчера в 08:33
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Энергетика
Роскачество проверило бензин на ставропольских АЗС
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Россия готовится к большой войне, считают шведские аналитики
"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", — рассказал руководитель исследования Юхан Нурберг.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено вчера в 05:12
Шоу-бизнес
35-летняя Виктория Лопырева родила первенца
Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Эквадоре во время ограбления убили российского туриста
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Зависимость от соцсетей могут признать патологией — психолог
Патологией могут признать в ближайшем будущем зависимость интернет-пользователей от социальных сетей.
Обновлено в 00:16
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы
Спасателям удалось извлечь тело из обломков легкомоторного самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил»
В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство «Киодо».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии
Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено вчера в 15:29
Наука
Названа неожиданная причина появления современного человека
Американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что жирная пища могла стать причиной появления современного человека.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Пенсионный капитал разрешат тратить на лечение тяжелых болезней
Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал "Российской газете" Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы.
Обновлено 05 февраля в 19:15
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Общество
Кабмин РФ утвердил программу по переселению в Ингушетию из-за рубежа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение на 2019-2021 годы об оказании содействия по переселению в Ингушетию соотечественников, которые проживают за рубежом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Бойфренда Бутиной обвиняют в отмывании денег и мошенничестве
Гражданина США Пола Эриксона, которого связывали романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Клинтон назвала решение Трампа о выходе США из ДРСМД «подарком Путину»
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, назвав его "подарком" президенту России Владимиру Путину, сообщает издание Hill.
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Исследователи узнали о способности пчел считать
Обновлено в 00:29
Происшествия
Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Представлены обновленные купе и родстер Audi TT RS
В рамках автосалона в Женеве в марте этого года состоится официальная презентация обновленных спорткупе и родстера Audi TT RS.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Предпенсионеры пройдут тестирование на профориентацию
Граждане предпенсионного возраста смогут пройти тест по профориентации, рассказали «Известиям» в Минтруде.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи
Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими бортовыми комплексами связи С-404.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Бывший президент Бразилии получил еще почти 13 лет тюрьмы
В январе прошлого года да Силва получил 12 лет и один месяц тюрьмы Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к еще почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, передает AFP.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 05:19