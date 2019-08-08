с чего всё началось

Как отмечает РБК, больше всего за год подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В сравнении стоимости за июнь 2018-го и 2019-го годов он подорожал на 9,6% (до 50,54 руб./кг).

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

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Происшествия СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Технологии WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.

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