Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 годуКоммерсантъ 03:45

Как отмечает РБК, больше всего за год подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В сравнении стоимости за июнь 2018-го и 2019-го годов он подорожал на 9,6% (до 50,54 руб./кг).
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с чего всё началось
Ранее издание РБК
 со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
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