Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 годуКоммерсантъ 03:45
Как отмечает РБК, больше всего за год подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В сравнении стоимости за июнь 2018-го и 2019-го годов он подорожал на 9,6% (до 50,54 руб./кг).
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:19, Вашингтон
Экономика
Uber отчитался о рекордных квартальных убытках
Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
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Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Авто
В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб
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Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Технологии
WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети
Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.
Обновлено в 19:34
Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
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Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».
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Армия и оружие
Посол Индии в РФ назвал С-400 лучшим зенитно-ракетным комплексом в мире
В октябре прошлого года Россия заключила контракт на поставку в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 20:56
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Киргизии начали второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Силовики начали второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:48
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.
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Четыре человека пострадали в результате массовой аварии, которая произошла в четверг, 8 августа, в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 17:28
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
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Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал Сергея Пенкина фонограммщиком
Обновлено вчера в 23:02
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Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия»
Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия».
Обновлено в 20:37
Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
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Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54