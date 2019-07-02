Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность трудаКоммерсантъ 04:29

По мнению Росстата, произвести точные расчеты нельзя из-за недостатка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России, сообщает РБК. Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая — Минэкономики.
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с чего всё началось

Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда

Нехватка информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России мешают оценить реальную динамику производительности труда. Эту проблему обсуждали на заседании научно-методологического совета Росстата 1 июля.
РБК02:59

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Росстат усовершенствует методику расчета производительности труда

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Новая газета05:28

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Ведомости03:49

Росстат: точно рассчитать производительность труда в России невозможно

Дождь06:57
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В России могут ввести единый государственный стандарт (ГОСТ) для светофоров.
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Красноярский губернатор извинился за резкие слова

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Экономика

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В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
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Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
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